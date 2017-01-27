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«Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники», — губернатор
17:58 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, заявил, что благодаря проведению профилактических действий и четкой координации правоохранительных органов в области удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, подводя итоги проведения массовых майских мероприятий в Одессе и области, глава ОГА заявил: «Майский цикл праздников, начиная со 2 мая — годовщины событий на Куликовом поле, и заканчивая 9 мая, в Одесской области прошел полностью в рамках закона, без столкновений и провокаций. Накануне курортного сезона нам было очень важно доказать, что Одесса — полностью безопасный город. И я уверен, что мы это доказали. Не позволили создать «картинку» для восточного соседа, поскольку готовились заранее — и Нацполиция, и СБУ, и пограничники, и Нацгвардия. Могу сказать, что мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновений — изъяли около 500 предметов запрещенной символики на входах в места, где проводились массовые мероприятия, не допускали каких-либо провокационных действий во время их проведения».

Губернатор добавил, что правоохранительные органы в области будут работать в усиленном режиме до 17 мая.

«Мы постоянно мониторим ситуацию, поскольку есть определенные силы, которые заинтересованы в таких провокационных вещах. И уверен, что мы этого не допустим. В Одессе будет мир и спокойствие», — подчеркнул М. Степанов.

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