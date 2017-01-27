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Взят под стражу подозреваемый в совершении ДТП, унесшего 5 жизней
17:44 / 10.05.2017
ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Взят под стражу водитель автомобиля, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, по ходатайству прокуратуры Одесской области Приморский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек.
«Установлено, что 7 мая на автодороге в Лиманском районе автомобиль «Audi A6» под управлением мужчины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Daewoo Lanos».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четыре пассажира «Daewoo» погибли на месте происшествия.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 УК Украины осуществляют следователи ГУНП в Одесской области», — добавили в пресс-службе.
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