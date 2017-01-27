Измаильские правоохранители расследуют конфликт со стрельбой в одном из баров города

16:48 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильские правоохранители проводят расследование по факту конфликта в одном из баров города, где 4 человека получили телесные повреждения, в том числе двое — огнестрельные, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, установлено, что в баре «Зейтун» произошел конфликт между двумя группами отдыхающих.

Одна из групп на выходе из бара не пропустила девушку из другой компании, прищемив пальцы дверьми. За неё заступился парень и его знакомый. Когда обидчики девушки напали и на друга её парня, тот достал пистолет, предупредив, что будет стрелять, если его будут преследовать. Он осуществил несколько выстрелов, но затем пистолет выбили у него из рук, а мужчину избили.

«Четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу с различными диагнозами. Двоим из них причинены телесные повреждения в виде непроникающего огнестрельного ранения живота, лица и грудной клетки. Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев данного происшествия», — сообщила вр. и. о. заместителя начальника Измаильского отдела полиции — начальник следственного отдела майор полиции Наталья Старцева.