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Более 20 нарушителей общественного порядка задержаны полицией Одессы и области 9 мая
11:02 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время проведения памятных мероприятий 9 мая в Одессе и области правоохранители задержали 21 нарушителя общественного порядка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 9 мая, в день 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Одессе и области службу по охране общественного порядка несли более 3 тысяч правоохранителей.

«День прошел спокойно. Нарушений общественного порядка не допущено», — подчеркнули в отделе.

«Необходимо отметить, что на Аллее славы имели место локальные стычки. Правоохранителями они были локализованы», — отметил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

В течение дня в отделы полиции Одесской области доставлен 21 человек, составлен ряд административных протоколов по ст. 173 и ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Начаты 4 уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 1 — Раздельнянским ОП, 2 — Беляевским ОП и 1 — Хаджибеевским ОП, а также 1 уголовное производство (Приморский ОП) по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках проведения мероприятия по охране публичного порядка сотрудниками Национальной полиции совместно с подразделениями Национальной гвардии, СБУ, ГСЧС, пограничной службы, а также при активной поддержке курсантов Военной академии массовых беспорядков не допущено. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить спокойствие в Одессе, правоохранители работали четко и профессионально, все правонарушения были немедленно пресечены», — заявил Д. Головин.

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