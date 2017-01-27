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Одесская полиция проводит досудебное расследование по факту взрыва на улице Канатной
13:52 / 06.05.2017

ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит досудебное расследование по факту ночного взрыва во дворе на улице Канатной, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 01:35 в Приморский ОП в Одессе поступило сообщение оператора спецлинии «102» о том, что во дворе дома на улице Канатная произошел взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты-взрывотехники и инспекторы кинологической службы.

На месте было установлено, что неизвестный подбросил во двор предмет (по предварительным данным — гранату РГД-5), спровоцировавший взрыв.

В результате взрыва ни кто не пострадал, осколочные механические повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль.

С места происшествия изъяты указанное транспортное средство, металлические осколки, смывы из воронки и пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного уголовного преступления.

По информации одесских СМИ, во дворе дома размещается волонтёрский центр. Кому принадлежит повреждённый автомобиль — не уточняется.

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Артём Филипенко
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