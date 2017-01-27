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«У правоохранителей достаточно сил, чтобы не допустить провокаций 8-9 мая», — глава ГУНП области
17:32 / 05.05.2017
ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что у правоохранителей в регионе достаточно сил, чтобы не допустить каких-либо провокаций или хулиганских действий во время мероприятий, посвященных Дню памяти и Примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом глава ГУНП заявил в своём обращении к жителям Одессы и области, обнародованном отделом коммуникации ГУНП в Одесской области.
В обращении, в частности, говорится: «Уважаемые соотечественники! Одесса — современный курортный европейский город со своим колоритом, уникальностью и увлекательной историей. Ее жители известны юмором и искренностью. Черноморская Жемчужина радушно принимает гостей, которые после ее посещения остаются с массой ярких впечатлений. Однако эти впечатления можно получить, только чувствуя полную безопасность. Я хочу вас заверить, что одесская полиция делает все для того, чтобы обезопасить каждого гражданина от противоправных посягательств.
У правоохранителей достаточно сил, чтобы не допустить каких-либо провокаций или хулиганских действий, ведь на охрану общественного порядка будут задействованы около трех тысяч полицейских, работников ГСЧС и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Из них 2000 правоохранителей будут нести службу в Одессе.
Уважаемые граждане! Одесса — это цивилизованный и культурный город, а все силы правоохранителей направлены на то, чтобы сделать его еще и самым безопасным в Украине. Прошу одесситов и всех, кто планирует в эти дни посетить его или принять участие в памятных мероприятиях, соблюдать требования действующего законодательства Украины и не нарушать общественный порядок. Уважайте политические и религиозные взгляды друг друга и не вступайте в конфликты, не провоцируйте друг друга запрещенной антигосударственной символикой. Помните: все меры, предпринимаемые правоохранительными органами, призваны, в первую очередь, обеспечить вашу безопасность, чтобы каждый житель и гость региона чувствовал себя спокойно».
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