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Передано в суд дело по обвинению экс-вице-губернатора в причастности к разгону акции у ОГА 19 февраля 2014 года
14:05 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Александра Орлова по подозрению в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля 2014 г. возле здания ОГА на проспекте Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что следователи прокуратуры завершили расследование в отношении бывшего первого зампредседателя ОГА по подозрению в причастности к организации массовых беспорядков, организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 г. (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины). Обвинительный акт направлен в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

«По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами с целью запугивания и подавления мирной акции протеста проевропейски настроенных граждан, организовали доставку к административному зданию облгосадминистрации около 200 так называемых «титушек». Разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, палками и металлическими прутьями. Лица нападающие скрывали под шапками-масками и шлемами», — сообщает пресс-служба.

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Артём Филипенко
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