Житель области приговорён к 13 годам заключения за диверсию на железной дороге

13:28 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Овидиопольский районный суд приговорил гражданина к 13 годам тюрьмы за хранение взрывчатки и подрыв железнодорожных путей вблизи пгт. Великодолинское в апреле 2015 г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве по обвинению гражданина в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве вели следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Установлено, что осужденный хранил в доме тротиловые шашки и в апреле 2015 г. подорвал железнодорожные пути вблизи пгт. Великодолинское.

Вчера, 4 мая, Овидиопольский райсуд признал подсудимого виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.