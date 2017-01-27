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Прокуратура сообщила о подозрении пятерым членам ОПГ, совершавшей разбои в Одессе и на юге области
13:11 / 04.05.2017

ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области сообщила пятерым задержанным членам преступной группировки о подозрении в совершении бандитизма, разбойных нападениях, кражах и незаконном обращении с оружием, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования установлено, что лидер банды подобрал четырех физически подготовленных сообщников, разделил между ними роли, а также приобрел огнестрельное и другое оружие, балаклавы, перчатки и тому подобное. Затем в течение ноября-декабря 2016 г. участники преступной группы совершили ряд вооруженных нападений и краж у семей предпринимателей в Одессе, с. Заря Саратского района и с. Новоселовка Килийского района Одесской области. Во время совершения преступлений бандиты связывали своих жертв, прибегали к избиению и запугиванию. Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями, составляет почти полмиллиона гривен.

Сейчас члены преступной группировки по ходатайству прокуратуры взяты под арест.

3 мая им сообщено о подозрении в совершении бандитизма, разбойных нападениях, кражах и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст . 263 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП Украины в Одесской области.

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Артём Филипенко
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