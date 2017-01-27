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ГАСК направит письмо в прокуратуру из-за подрезки склона в Аркадии
11:56 / 04.05.2017

ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городское Управление ГАСК подготовило письмо в прокуратуру Одесской области с просьбой выяснить, на каком основании подрядчик произвёл подрезку склона, не предусмотренную проектом капремонта на ул. Каманина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, вчера, 3 мая, на брифинге и. о. начальника Управления ГАСК Одесского городского совета Александр Авдеев и начальник Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Шмагай сообщили, что в ходе внеплановой проверки работ по капремонту проезда от дома №28Б ул. Каманина до переулка Мореходный, 2/2, было выявлено, что фирма-подрядчик ООО «Гарант 2» проводит их с существенным отклонением от проекта.

В связи с этим Управление ГАСК Одесского городского совета отменило декларацию на начало проведения работ. Все работы, проводимые на данной территории, остановлены. Подрядчик оштрафован на сумму 75 тыс. гривен.

Также горуправление ГАСК подготовило письмо в прокуратуру области с просьбой выяснить, на каком основании подрядчиком была выполнена подрезка склона, не предусмотренная проектом капремонта.

В ближайшее время проектная документация будет направлена на строительную экспертизу.

Также будет проведена экспертиза устойчивости склона.

«Все работы до получения результатов экспертизы являются незаконными. В случае их возобновления, просьба обращаться в полицию», — подчеркнули в департаменте.

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Артём Филипенко
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