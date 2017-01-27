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Президент сменил руководителя СБУ в Одесской области
12:51 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины сменил руководителя Управления СБУ в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе Администрации Президента.

По информации пресс-службы, Указом Президента Украины №123/2017 уволены 7 руководителей УСБУ в областях, в том числе Сергей Батраков — с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области; Александр Довженко — с должности начальника УСБУ в Черниговской области.

Следующим Указом — №124/2017 — Александр Довженко назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Оба документа Президент Украины Пётр Порошенко подписал сегодня, 3 мая.

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Артём Филипенко
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