Одесса > Новости > Правоохранительные органы Президент сменил руководителя СБУ в Одесской области 12:51 / 03.05.2017 ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины сменил руководителя Управления СБУ в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе Администрации Президента. По информации пресс-службы, Указом Президента Украины №123/2017 уволены 7 руководителей УСБУ в областях, в том числе Сергей Батраков — с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области; Александр Довженко — с должности начальника УСБУ в Черниговской области. Следующим Указом — №124/2017 — Александр Довженко назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Оба документа Президент Украины Пётр Порошенко подписал сегодня, 3 мая. версия для печати