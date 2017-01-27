14 правонарушителей задержаны 2 мая в местах проведения поминальных мероприятий в Одессе

10:02 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2 мая в течение дня в отделы полиции г. Одессы были доставлены 14 человек, задержанные в местах проведения поминальных мероприятий по жертвам событий 2014 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, об этом на брифинге в Одессе заявил первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его данным, 2 мая в течение дня в отделы полиции г. Одессы были доставлены 14 человек, из которых в отношении четырех составлены админпротоколы. Большинство правонарушителей доставлены в территориальные отделы полиции Одессы за совершение мелкого хулиганства, двое — за хранение наркотических веществ, один — за ношение холодного оружия.

Все эти факты зарегистрированы в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по фактам незаконного хранения холодного оружия.

«Для охраны общественного порядка были задействованы около трех тысяч работников Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы, был создан оперативный штаб, который постоянно отслеживал обстановку в городе», — сообщил С. Яровой.

Также замглавы МВД отметил, что правоохранители хорошо сработали при проверке сообщений о минировании объектов.

«Все службы работали четко и слаженно. Правоохранители справились с возложенной на них задачей и обеспечили порядок в Одессе», — подчеркнул он.

В отделе коммуникации ГУНП добавили, что сообщения о минировании правоохранителям в течение дня пришлось проверять 6 раз, в том числе в ОНУ им. Мечникова, в ОНПУ и дважды — в Доме Профсоюзов на Куликовом поле.