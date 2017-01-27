«Правонарушений 2 мая в Одессе не допущено», — глава ГУНП области

09:34 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что правоохранители не допустили правонарушений в Одессе 2 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, об этом глава ГУНП области заявил на брифинге по результатам работы правоохранителей 2 мая по обеспечению публичной безопасности и порядка во время чествования памяти погибших в Одессе в 2014 году.

По словам Д. Головина, правоохранители работали на предупреждение любых правонарушений в Одессе. Полицейские выявили два факта незаконного оборота наркотических веществ. Кроме того, пресечена попытка пронести на территорию Куликова поля холодное оружие — мачете. Попытка не удалась благодаря арочным металлодетекторам, установленным по периметру площади.

«Все эти факты зарегистрированы в Журнале единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства», – отметил Дмитрий Головин.

Он также сообщил, что жалоб и заявлений на действия полицейских по состоянию на 20:00 не поступало.