В ГУНП области рассказали о количестве новых подозреваемых по «делу 2 мая»

11:24 / 29.04.2017

ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Главном управлении Нацполиции в Одесской области состоялся совместный брифинг представителей Нацполиции Украины и ГУНП области, посвящённый ходу расследования одесских событий 2 мая 2014 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в брифинге приняли участие заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, глава ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин и руководитель Следственного управления ГУНП Одесской области Сергей Шайхет.

Полицейские руководители рассказали представителям СМИ о ходе расследования событий 2 мая 2014 г. А. Вакуленко сообщил, что указанное производство систематически заслушивается при руководстве Национальной полиции. Последнее заслушивание было в середине апреля при главе Нацполиции Украины.

«Полиция способна довести до конца дело по факту событий 2 мая 2014 года в Одессе», — заявил он.

Д. Головин, в свою очередь, добавил, что «это дело находится на особом контроле — в настоящее время по нему работают 10 следователей и 5 самых подготовленных оперативных работников».

После этого С. Шайхет рассказал о принятых в последнее время правоохранителями мерах по этому делу.

«За четыре месяца, под процессуальным руководством прокуратуры области, допрошен ряд свидетелей, назначены две дополнительные судебные экспертизы, проведены 9 дополнительных осмотров мест происшествий. Троим лицам сообщено о подозрении, и они объявлены в розыск, планируется сообщить о подозрении еще четверым гражданам. Местонахождение одного из ранее объявленных в розыск граждан установлено, этот человек взят под стражу. До конца мая по данному лицу обвинительный акт будет направлен в прокуратуру для утверждения и дальнейшего направления в суд».

А. Вакуленко также сообщил, что комплексная межведомственная экспертиза пришла к выводу о несвоевременности прибытия работников ГСЧС на место происшествия 2 мая. По результатам расследования обвинительный акт в отношении троих лиц был направлен в суд. В отношении начальника ГСЧС и его заместителя расследуется отдельное производство. Они оба объявлены в розыск, судом им заочно было сообщено о подозрении.