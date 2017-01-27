|
русская версия | english version
|
|
Президент объявил конкурс на должности ещё двух глав РГА области
13:05 / 29.04.2017
ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко объявил конкурс на занятие двух вакантных должностей председателей районных государственных администраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе Президента Украины.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №95/2017-рпот 28 апреля объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций, в том числе Беляевской РГА и Любашевской РГА Одесской области.
Также распоряжением утверждены условия проведения конкурса.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:44 29.04.2017
12:35 29.04.2017
11:40 29.04.2017
11:24 29.04.2017
20:49 28.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.706
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»