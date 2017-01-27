Одесса > Новости > Правоохранительные органы Президент объявил конкурс на должности ещё двух глав РГА области 13:05 / 29.04.2017 ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко объявил конкурс на занятие двух вакантных должностей председателей районных государственных администраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе Президента Украины. По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №95/2017-рпот 28 апреля объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций, в том числе Беляевской РГА и Любашевской РГА Одесской области. Также распоряжением утверждены условия проведения конкурса. версия для печати