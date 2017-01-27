ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Президент объявил конкурс на должности ещё двух глав РГА области
13:05 / 29.04.2017

ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко объявил конкурс на занятие двух вакантных должностей председателей районных государственных администраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе Президента Украины.

По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №95/2017-рпот 28 апреля объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций, в том числе Беляевской РГА и Любашевской РГА Одесской области.

Также распоряжением утверждены условия проведения конкурса.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:44 29.04.2017
В среду, 3 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
12:35 29.04.2017
«Ремонтно-реставрационные работы на Потёмкинской лестнице идут по плану», — депинформ горсовета
11:40 29.04.2017
Спасатели обезвредили авиабомбу, найденную возле железнодорожных путей
11:24 29.04.2017
В ГУНП области рассказали о количестве новых подозреваемых по «делу 2 мая»
20:49 28.04.2017
Одесские портовики провели предупредительную забастовку у здания АМПУ


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.706