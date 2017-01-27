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Одесская полиция вычислила одного из лже-минёров — 8-летнего мальчика
16:11 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители вычислили 8-летнего мальчика, который вчера сообщил о минировании фитнес-центра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, вчера по линии «102» поступило сообщение о минировании фитнес-центра, расположенного на ул. Радостной в г. Одессе.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, специалисты Взрывотехнического управления ГУНП, представители ГСЧС и кинологи со служебными собаками. В результате проверки взрывные устройства обнаружены не были.

Пока выехавшие на место происшествия правоохранители проверяли помещение фитнес-центра и прилегающую к нему территорию, их коллеги установили личность человека, сообщившего о минировании. Им оказался 8-летний мальчик.

Установлено, что ребенок проживает вместе с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, внук взял ее телефон и совершил звонок.

Мальчик объясняет свое поведение тем, что ему было интересно, как отреагируют полицейские. Теперь его родителям придется ответить за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

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Артём Филипенко
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