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Одесская полиция вычислила одного из лже-минёров — 8-летнего мальчика
16:11 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители вычислили 8-летнего мальчика, который вчера сообщил о минировании фитнес-центра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, вчера по линии «102» поступило сообщение о минировании фитнес-центра, расположенного на ул. Радостной в г. Одессе.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, специалисты Взрывотехнического управления ГУНП, представители ГСЧС и кинологи со служебными собаками. В результате проверки взрывные устройства обнаружены не были.
Пока выехавшие на место происшествия правоохранители проверяли помещение фитнес-центра и прилегающую к нему территорию, их коллеги установили личность человека, сообщившего о минировании. Им оказался 8-летний мальчик.
Установлено, что ребенок проживает вместе с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, внук взял ее телефон и совершил звонок.
Мальчик объясняет свое поведение тем, что ему было интересно, как отреагируют полицейские. Теперь его родителям придется ответить за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.
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