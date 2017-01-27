|
русская версия | english version
|
|
Начальник райотдела Миграционной службы уличён в получении 3 тысяч долларов взятки
13:46 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник райотдела Государственной миграционной службы Украины в области разоблачен при получении неправомерной выгоды в 3 тыс. долларов США, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области 28 апреля разоблачили начальника одного из райотделов ГМС Украины в области во время получения неправомерной выгоды.
Так, чиновник требовал 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды от иностранца за ускорение проведения проверки для получения гражданства Украины.
Во время передачи последнего транша правоохранители задержали руководителя отдела «на горячем».
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.
Сейчас указанное лицо задержано, решается вопрос об объявлении о подозрении, отстранении от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:36 28.04.2017
16:11 28.04.2017
12:55 28.04.2017
12:09 28.04.2017
11:43 28.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»