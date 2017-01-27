Начальник райотдела Миграционной службы уличён в получении 3 тысяч долларов взятки

13:46 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник райотдела Государственной миграционной службы Украины в области разоблачен при получении неправомерной выгоды в 3 тыс. долларов США, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области 28 апреля разоблачили начальника одного из райотделов ГМС Украины в области во время получения неправомерной выгоды.

Так, чиновник требовал 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды от иностранца за ускорение проведения проверки для получения гражданства Украины.

Во время передачи последнего транша правоохранители задержали руководителя отдела «на горячем».

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.

Сейчас указанное лицо задержано, решается вопрос об объявлении о подозрении, отстранении от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.