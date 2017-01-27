ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Начальник райотдела Миграционной службы уличён в получении 3 тысяч долларов взятки
13:46 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник райотдела Государственной миграционной службы Украины в области разоблачен при получении неправомерной выгоды в 3 тыс. долларов США, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области 28 апреля разоблачили начальника одного из райотделов ГМС Украины в области во время получения неправомерной выгоды.

Так, чиновник требовал 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды от иностранца за ускорение проведения проверки для получения гражданства Украины.

Во время передачи последнего транша правоохранители задержали руководителя отдела «на горячем».

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.

Сейчас указанное лицо задержано, решается вопрос об объявлении о подозрении, отстранении от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:36 28.04.2017
Авиакомпания «Белавиа» удвоила частоту полетов из Минска в Одессу
16:11 28.04.2017
Одесская полиция вычислила одного из лже-минёров — 8-летнего мальчика
12:55 28.04.2017
Коммунальщики демонтируют аварийные элементы зданий в центре Одессы
12:09 28.04.2017
Промрынок «7 километр» на майские праздники будет работать по обычному графику
11:43 28.04.2017
Полиция проверяет информацию о минировании Малиновского райсуда


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016