|
русская версия | english version
|
|
Полиция проверяет информацию о минировании Малиновского райсуда
11:43 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет поступившее сообщение о минировании Малиновского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как сообщили в отделе, сегодня по спецлинии «102» поступило сообщение о минировании административного здания Малиновского районного суда г. Одессы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи.
Принимаются меры по эвакуации из здания суда граждан.
По сообщению одесских СМИ, сегодня в Малиновском райсуде должно было слушаться дело троих обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 г. Несколько дней назад это заседание не состоялось — также из-за сообщения о минировании.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:36 28.04.2017
16:11 28.04.2017
13:46 28.04.2017
12:55 28.04.2017
12:09 28.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.807
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»