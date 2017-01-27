Полиция проверяет информацию о минировании Малиновского райсуда

11:43 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет поступившее сообщение о минировании Малиновского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как сообщили в отделе, сегодня по спецлинии «102» поступило сообщение о минировании административного здания Малиновского районного суда г. Одессы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи.

Принимаются меры по эвакуации из здания суда граждан.

По сообщению одесских СМИ, сегодня в Малиновском райсуде должно было слушаться дело троих обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 г. Несколько дней назад это заседание не состоялось — также из-за сообщения о минировании.