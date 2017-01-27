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«Полиция Одесчины готова к обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий», — глава ГУНП
10:48 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Главного управления Нацполиции области Дмитрий Головин заявил, что полиция Одесчины готова к обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Одессе прошли совместные тактико-специальные учения подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии по обеспечению общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий. В учениях приняли участие полицейские из территориальных отделов полиции, патрульной полиции, батальона полиции быстрого реагирования, спецподразделения «Корд», кинологической службы, взрывотехнического управления, ГСЧС в Одесской области и медики.
Во время учений отрабатывались различные способы действий подразделений по обеспечению общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Личный состав тренировался реагировать на различные изменения обстановки, оказывать медицинскую помощь гражданам и коллегам.
«Как итог учений можно отметить, что подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и ГСЧС усовершенствовали навыки совместных действий при выполнении служебных задач и реагировании на возможные проявления провокаций, хулиганских действий и других нарушений закона, ведь задача полиции — служить и защищать. Правоохранители готовы к обеспечению общественного порядка во время проведения массовых мероприятий», — отметил Д. Головин.
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