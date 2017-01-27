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Уголовное производство по делу о переименовании улиц в Одессе было открыто по инициативе СБУ
16:22 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открытое прокуратурой Одесской области уголовное производство по делу о решении Одесского горсовета об изменениях названий улиц города было начато по инициативе СБУ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-центре СБ Украины.

Как заявили в пресс-центре, «по инициативе Службы безопасности Украины прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК по делу о решении Одесского горсовета об изменениях названий улиц и переулков.

Это решение нарушает Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Действия депутатов горсовета Одессы накануне очередной годовщины событий 2 мая можно расценивать как провокацию для дестабилизации ситуации в городе».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», решение о переименовании ряда одесских улиц, в том числе ранее переименованных распоряжением главы ОГА М. Саакашвили, было принято 26 апреля на заседании сессии горсовета.

Сегодня, 27 апреля, облпрокуратура открыла уголовное производство по факту принятия этого решения как пропаганды коммунистической символики.

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Артём Филипенко
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