Прокуратура начала уголовное производство по факту решения горсовета о переименовании улиц

11:52 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту принятия Одесским городским советом решения о переименовании улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе, «27 апреля прокуратурой области начато уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков.

Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)».

Досудебное расследование поручено СУ ГУНП в Одесской области.