|
русская версия | english version
|
|
Прокуратура начала уголовное производство по факту решения горсовета о переименовании улиц
11:52 / 27.04.2017
ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту принятия Одесским городским советом решения о переименовании улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, «27 апреля прокуратурой области начато уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков.
Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)».
Досудебное расследование поручено СУ ГУНП в Одесской области.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
11:49 27.04.2017
11:09 27.04.2017
10:23 27.04.2017
09:51 27.04.2017
09:18 27.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.024
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»