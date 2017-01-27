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Объявлены в розыск два бывших руководителя ОНПЗ
09:51 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Объявлены в розыск бывший Генеральный директор и исполнительный директор Одесского НПЗ, подозреваемые в причастности к махинациям с нефтепродуктами в «преступной схеме Курченко», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В рамках производства следственный судья Приморского райсуда Одессы по результатам рассмотрения ходатайств областной прокуратуры предоставил разрешение на задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения бывших Генерального директора и исполнительного директора ОАО «Одесский НПЗ».

«Указанные топ-менеджеры подозреваются в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд. грн. налогов и сборов (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 — ч. 3 ст. 212, 366 УК Украины).

Сейчас двое бывших должностных лиц завода объявлены в розыск. По имеющейся информации указанные лица скрываются на территории Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 22 апреля текущего года по ходатайству прокуратуры судом арестован бывший заместитель Генерального директора по поставкам ОАО «Одесский НПЗ».

Всего в ходе расследования было сообщено о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой «схеме С. Курченко».

В отношении одного человека судом уже вынесен обвинительный приговор.

В настоящее время продолжаются обыски в помещениях ОАО «Одесский НПЗ». Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУНП в Одесской области.

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