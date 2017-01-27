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Передано в суд дело двух граждан, которые ограбили квартиру участника АТО, угрожая его сыну пистолетом
14:44 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан, подозреваемых в ограблении квартиры участника АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан по ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).
Установлено, что подозреваемые в январе 2017 года, угрожая пистолетом, требовали у двух малолетних мальчиков деньги, а потом заставили отвести их в квартиру одного из пострадавших, из которой забрали 500 долларов США, игровую консоль, а также награды отца ребёнка, полученные за участие в проведении АТО.
После этого злоумышленники скрылись с места преступления.
В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли 2 пистолета, а также похищенные средства и вещи, которые возвращены потерпевшим.
По ходатайству прокуратуры гражданам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляли следователи Малиновского райотдела милиции.
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