Передано в суд дело двух граждан, которые ограбили квартиру участника АТО, угрожая его сыну пистолетом

14:44 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан, подозреваемых в ограблении квартиры участника АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан по ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Установлено, что подозреваемые в январе 2017 года, угрожая пистолетом, требовали у двух малолетних мальчиков деньги, а потом заставили отвести их в квартиру одного из пострадавших, из которой забрали 500 долларов США, игровую консоль, а также награды отца ребёнка, полученные за участие в проведении АТО.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли 2 пистолета, а также похищенные средства и вещи, которые возвращены потерпевшим.

По ходатайству прокуратуры гражданам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляли следователи Малиновского райотдела милиции.