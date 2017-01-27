ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Передано в суд дело двух граждан, которые ограбили квартиру участника АТО, угрожая его сыну пистолетом
14:44 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан, подозреваемых в ограблении квартиры участника АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан по ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Установлено, что подозреваемые в январе 2017 года, угрожая пистолетом, требовали у двух малолетних мальчиков деньги, а потом заставили отвести их в квартиру одного из пострадавших, из которой забрали 500 долларов США, игровую консоль, а также награды отца ребёнка, полученные за участие в проведении АТО.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли 2 пистолета, а также похищенные средства и вещи, которые возвращены потерпевшим.

По ходатайству прокуратуры гражданам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляли следователи Малиновского райотдела милиции.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:47 26.04.2017
В четверг, 27 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:39 26.04.2017
В ночь с 27 на 28 апреля в жилмассиве Таирова отключат воду
17:03 26.04.2017
Группа предпринимателей «7 километра» вновь отправилась в Китай для налаживания торговых связей
16:53 26.04.2017
Митинг-реквием к годовщине Чернобыльской катастрофы прошёл сегодня в Одессе
16:21 26.04.2017
Концерт органной музыки «Опера и джаз» пройдёт завтра в одесской Опере в рамках «Французской весны»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015