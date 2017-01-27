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Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП на трассе «Одесса – Киев», в котором погиб 10-летний ребенок
09:51 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области расследуют обстоятельства вчерашнего ДТП на трассе «Одесса – Киев», в котором погиб 10-летний ребенок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, 25 апреля в 15.40 на автодороге «Киев — Одесса» в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус сообщением «Киев – Одесса» совершил столкновение с автомобилем «Сузуки».
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний мальчик — пассажир легкового автомобиля. Его родители и 4-летний брат госпитализированы с травмами в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса за помощью не обращались.
После оформления ДТП сведения о происшествии будут внесены в ЕРДР по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, и будет назначен ряд экспертиз.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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