Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП на трассе «Одесса – Киев», в котором погиб 10-летний ребенок

09:51 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области расследуют обстоятельства вчерашнего ДТП на трассе «Одесса – Киев», в котором погиб 10-летний ребенок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 25 апреля в 15.40 на автодороге «Киев — Одесса» в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус сообщением «Киев – Одесса» совершил столкновение с автомобилем «Сузуки».

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний мальчик — пассажир легкового автомобиля. Его родители и 4-летний брат госпитализированы с травмами в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса за помощью не обращались.

После оформления ДТП сведения о происшествии будут внесены в ЕРДР по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, и будет назначен ряд экспертиз.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.