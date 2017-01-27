Полицейские изъяли из клиники заместительной терапии неучтенные наркотики на 4,5 миллиона гривен

16:53 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские изъяли из клиники заместительной терапии неучтенные наркотики на 4,5 миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сотрудники Следственного управления и Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области в рамках расследования производства, начатого по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины, провели санкционированный обыск в заведении, где проводится заместительная поддерживающая терапия.

В результате полицейские изъяли 3 тыс. 853 дозы особо опасного наркотического средства «Метадон», 4 тыс. 583 дозы бупренорфина и 555 доз психотропного вещества «Cиабазон».

По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен.

Кроме этого, были обнаружены и изъяты неучтенные денежные средства в размере 75 тысяч гривен.

Расследование по данному факту продолжается.