Одесса > Новости > Правоохранительные органы Застройщик оштрафован на 3 миллиона гривен за незаконную мансарду на доме-памятнике архитектуры в центре Одессы 13:33 / 25.04.2017 ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Застройщик оштрафован на 3 миллиона гривен за незаконно возведённую мансарду на здании-памятнике архитектуры, расположенном на ул. Тираспольская, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 298 УК Украины (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Установлено, что частное предприятие без разрешительных документов провело строительные работы в историческом центре Одессы на ул. Тираспольская, надстроив мансардный этаж на здании-памятнике. В рамках уголовного производства проведены проверки, которыми установлено нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. В связи с этим, застройщику внесено предписание об устранении выявленных нарушений и наложены штрафные санкции в размере почти 3 млн. грн. версия для печати