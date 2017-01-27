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СБУ призвала одесситов сообщать о подозрительных лицах и взрывных устройствах
13:14 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины призвала одесситов быть бдительными и информировать правоохранителей в случае появления подозрительных личностей, выявления оружия и взрывчатки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-центре Управления СБ Украины в Одесской области.

В обращении пресс-центра к одесситам говорится: «Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах.

Особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, местам массового пребывания людей, предприятиям, военным объектам, зданиям органов власти и управления.

В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности просьба анонимно сообщить об этом в Управление СБУ в Одесской области по телефону горячей линии (048) 725 33 23 и на электронный почтовый ящик: usbu_ode@ssu.gov.ua.

Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена».

Ранее в СБ Украины сообщили о намерении спецслужб РФ организовать провокации в Одессе в начале мая.

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Артём Филипенко
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