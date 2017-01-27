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СБУ изъяла на прибывшем в Одессу судне 180 килограммов психотропов
11:30 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками изъяли на прибывшем в Одессу судне 180 кг психотропов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, правоохранители установили, что наркодельцы прислали в Одесский морской порт из одной из стран Средиземноморья контейнер с грузом обуви, в котором скрыта контрабанда. Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 килограммов психотропов, известных под названием «каптогон».

По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока.

Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» составляет шесть миллионов долларов США.

Оперативники спецслужбы задержали трех преступников при получении груза.

Двоим из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Артём Филипенко
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