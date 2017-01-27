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Одесская полиция проверяет сообщения о минировании ОНУ и Таировского кладбища
11:18 / 25.04.2017
ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские в настоящее время проверяют поступившие сообщения о минировании ОНУ им. Мечникова и Таировского кладбища, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в полицию поступило сообщение о минировании Одесского национального университета им. Мечникова. Через несколько минут поступило еще одно сообщение — о минировании Таировского кладбища.
На указанные места немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления и кинологи.
Ведется проверка двух учебных корпусов университета и кладбища.
Напомним, что накануне правоохранители проводили проверку звонков о минировании Малиновского райсуда и Одесского железнодорожного вокзала. Оба сообщения оказались ложными.
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