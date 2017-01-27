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Глава ГУНП области наградил патрульных, пострадавших при охране порядка во время пожара на «Северном»
10:04 / 25.04.2017
ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Глава ГУНП Одесской области Дмитрий Головин наградил патрульных, пострадавших при исполнении обязанностей во время субботнего пожара на рынке «Северный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, вчера, 24 апреля, глава полиции области посетил медицинское учреждение, где находятся на лечении семь патрульных полицейских, и поблагодарил их за профессионализм и проявленную отвагу при пожаре на рынке «Северный». Полицейские, выполняя свой профессиональный долг, получили отравление продуктами горения бытовой химии и лакокрасочных товаров.
Д. Головин наградил правоохранителей благодарственными письмами «за весомый вклад и содействие в обеспечении общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, интересов общества и государства» и пожелал скорейшего выздоровления.
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