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Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала в Одессе
16:32 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала ст. «Одесса-главная», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, в 16:10 по спецлинию «102» поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала г. Одессы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи.

Принимаются меры по эвакуации граждан.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», несколькими часами ранее неизвестный сообщил о минировании Малиновского райсуда Одессы.

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Артём Филипенко
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