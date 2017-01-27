Одесса > Новости > Правоохранительные органы Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала в Одессе 16:32 / 24.04.2017 ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала ст. «Одесса-главная», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в отделе коммуникации полиции Одесской области. По информации отдела, в 16:10 по спецлинию «102» поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала г. Одессы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан. Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», несколькими часами ранее неизвестный сообщил о минировании Малиновского райсуда Одессы. версия для печати