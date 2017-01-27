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Полиция проверяет информацию о минировании Малиновского райсуда
14:49 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет поступившую информацию о минировании Малиновского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По информации отдела, в 13:49 по спецлинии «102» поступило сообщение о минировании административного здания Малиновского районного суда г. Одессы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи.
Принимаются меры по эвакуации граждан из здания суда.
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