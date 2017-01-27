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Одесская полиция задержала двух человек за убийство пенсионерки и попытку поджога её дома
14:03 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве одинокой пенсионерки и попытке поджога её дома, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Хмельницком отделении полиции в г. Одессе.
По информации отдела, в Хмельницкое отделение полиции от оператора спецлинии «102» поступила информация о пожаре в доме в частном секторе Одессы. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа. Работники ГСЧС спасли из горящего дома находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения 32-летнюю жительницу Коминтерновского района, а полицейские нашли в полусгоревшем здании тело 76-летней хозяйки с многочисленными ножевыми ранениями.
По показаниям соседей было установлено, что погибшая продавала в доме вино, поэтому в круг подозреваемых попали все клиенты пенсионерки. Также стало известно, что за несколько дней до трагедии женщина сдала в аренду неизвестному мужчине одну из комнат в своем доме. Однако более ничего о новом постояльце погибшей соседи не знали.
Опросив спасенную ГСЧСниками гражданку, полицейские установили, что за двое суток до трагедии она в одном из одесских скверов познакомилась с 30-летним мужчиной, который пригласил ее к себе в гости. Женщина рассказала, что конфликт произошел после того, как хозяйка отказалась бесплатно предоставить им вино, имеющееся у нее для реализации – тогда возмущенный отказом постоялец схватил нож и начал бить им пожилую женщину в спину. После этого его гостья другим ножом нанесла несколько ударов в сердце пенсионерки.
После убийства парочка еще сутки продолжала употреблять алкоголь в соседней комнате. Затем квартирант осознал произошедшее, похитил из дома золотые украшения и мобильные телефоны убитой, поджег дом со спящей внутри подельницей и поехал к знакомому. В тот же день он продал похищенные вещи и отправился в столицу. Но уже через неделю был задержан правоохранителями и доставлен в Хмельницкое отделение полиции.
Окончательно мотив преступления оба задержанных не помнят. По словам мужчины, хозяйка дома поплатилась жизнью за то, что не согласилась оставить у себя новую квартирантку. При этом оба злоумышленника отмечают, что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавали своих действий.
В настоящее время уголовному дуэту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленники задержаны. Досудебное расследование продолжается.
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