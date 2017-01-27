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Следователь полиции задержан на взятке в полтысячи долларов
13:51 / 22.04.2017

ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе следователь полиции изобличён в получении 500 долларов США неправомерной выгоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в пятницу, 21 апреля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области и Управления внутренней безопасности полиции в области разоблачили полицейского при получении неправомерной выгоды.

Установлено, что следователь отдела расследования дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области требовал и получил 500 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства и освобождение виновного от ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.

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Артём Филипенко
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