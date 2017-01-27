|
русская версия | english version
|
|
Следователь полиции задержан на взятке в полтысячи долларов
13:51 / 22.04.2017
ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе следователь полиции изобличён в получении 500 долларов США неправомерной выгоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, в пятницу, 21 апреля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области и Управления внутренней безопасности полиции в области разоблачили полицейского при получении неправомерной выгоды.
Установлено, что следователь отдела расследования дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области требовал и получил 500 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства и освобождение виновного от ответственности.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:31 22.04.2017
14:10 22.04.2017
13:02 22.04.2017
12:32 22.04.2017
11:42 22.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.024
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»