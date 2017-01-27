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Полиция области расследует факт минирования автомобиля мэра Измаила
09:59 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открыто уголовное производство по факту обнаружения взрывчатки под днищем автомобиля, на котором перемещался городской голова Измаила, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По сообщению отдела, 20 апреля в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из городских станций техобслуживания во время технического осмотра автомобиля, на котором перемещался Измаильский городской голова, был обнаружен подозрительный предмет. Находка была прикреплена к днищу автомобиля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалисты установили, что неизвестное устройство не является частью указанного автомобиля. На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области.

При осмотре взрывотехники установили, что подозрительный предмет прикреплен к наружной части днища автомобиля с помощью магнита. Находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус. Специалисты приняли решение о его обезвреживании (разрушении) на месте обнаружения с помощью гидродинамического разрушителя.

Во время уничтожения выявленного устройства произошел его взрыв. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на совершение преступления) и п. 5 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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Артём Филипенко
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