Утренняя информация о минировании Суворовского райсуда не подтвердилась

16:53 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившая сегодня утром информация о минировании Суворовского районного суда Одессы не подтвердилась, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Суворовском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в ходе проверки поступившей информации было проведено обследование здания суда и прилегающей к нему территории. С целью обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуировано около сорока сотрудников и посетителей учреждения.

В результате проверки взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. После завершения обхода суд возобновил работу в обычном режиме.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения.