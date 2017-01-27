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Утренняя информация о минировании Суворовского райсуда не подтвердилась
16:53 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившая сегодня утром информация о минировании Суворовского районного суда Одессы не подтвердилась, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Суворовском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, в ходе проверки поступившей информации было проведено обследование здания суда и прилегающей к нему территории. С целью обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуировано около сорока сотрудников и посетителей учреждения.
В результате проверки взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. После завершения обхода суд возобновил работу в обычном режиме.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения.
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