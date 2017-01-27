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Очередное сообщение о минировании райсуда в Одессе поступило сегодня утром
10:38 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 20 апреля, в полицию поступило телефонное сообщение о минировании Суворовского районного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Суворовском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сегодня в 07:50 в полицию поступило телефонное сообщение о минировании Суворовского районного суда, расположенного на ул.Черноморского казачества в Одессе.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Хаджибеевского ОП, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций, специалисты-взрывотехники.

Здание суда и прилегающая к нему территория проверяются на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

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Артём Филипенко
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