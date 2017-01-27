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«В Одесской области мошенники вымогают деньги от имени фискальной службы», — ГУ ГФС
16:38 / 19.04.2017
ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Главном управлении ГФС в Одесской области сообщили о появлении в области новой группы мошенников, которые представляются руководством ГУ ГФС области и вымогают у предпринимателей деньги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, мошенники действуют по следующей схеме: злоумышленники звонят представителям бизнеса, сообщают о запланированной проверке и предлагают решить вопрос за деньги.
«Главное управление ГФС в Одесской области предупреждает, что эти действия являются мошенничеством и подлежат расследованию. Для предотвращения деятельности мошенников просьба в случае получения таких звонков или других противоправных действий, срочно обращаться в Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по телефону (044) 284-00-07, в Управление внутренней безопасности ГУ ГФС в Одесской области по адресу: г. Одесса, ул. Мечникова, 59, телефон (0482) 34-49-78, или обратиться письменно», — заявили в пресс-службе.
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