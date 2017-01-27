СБУ заявила о разоблачении провокации российских спецслужб в Одессе

13:07 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе провокацию российских спецслужб, организованную на межнациональной почве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-центре СБ Украины, об этом сообщили на брифинге начальник Аппарата Председателя СБУ Александр Ткачук и начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

По словам А. Ткачука, речь идёт о запланированной Кремлём «попытке поссорить Украину с дружественными нам соседними государствами путем создания искусственных межэтнических конфликтов и спекуляции на прижатии нацменьшинств». Сотрудники СБ разоблачили одну из попыток подобной провокации в Одесской области.

«По замыслу российских спецслужб участники «протеста» должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву в консульство Болгарии. Таким образом они выражали протест против якобы притеснений этнических болгар в Украине. «Манифестантам», которых сагитировали за десять долларов каждого, раздали провокационные плакаты. Российские кураторы выделили на проведение фейкового хода восемьдесят тысяч гривен и пятьсот долларов, часть которых организаторы присвоили», — сообщили в пресс-службе.

«План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров», — сообщил начальник Аппарата Председателя СБУ. Он добавил, что из одного багажника получали транспаранты как на болгарском языке, так и украинские националистические.

«Благодаря четким действиям правоохранителей проплаченное шоу в Одессе не произошло, и российские каналы не получили красивой «картинки» о фейковых притеснениях национальных меньшинств», — заявили в пресс-службе.

Работники СБУ задержали координатора этой акции, специально прибывшего из Харькова. По информации СБ Украины, это должна была быть первая в Одесской области акция в ряду запланированных российскими спецслужбами провокаций. Акцент сделан на Одессе, но планируются подобные, в частности, в Харькове, Херсоне и Николаеве.

«Мы знаем, что главные провокации Кремль запланировал на первую половину мая. СБУ знает о них и не позволит дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества», — отметил А. Ткачук.