ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




СБУ заявила о разоблачении провокации российских спецслужб в Одессе
13:07 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе провокацию российских спецслужб, организованную на межнациональной почве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-центре СБ Украины, об этом сообщили на брифинге начальник Аппарата Председателя СБУ Александр Ткачук и начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

По словам А. Ткачука, речь идёт о запланированной Кремлём «попытке поссорить Украину с дружественными нам соседними государствами путем создания искусственных межэтнических конфликтов и спекуляции на прижатии нацменьшинств». Сотрудники СБ разоблачили одну из попыток подобной провокации в Одесской области.

«По замыслу российских спецслужб участники «протеста» должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву в консульство Болгарии. Таким образом они выражали протест против якобы притеснений этнических болгар в Украине. «Манифестантам», которых сагитировали за десять долларов каждого, раздали провокационные плакаты. Российские кураторы выделили на проведение фейкового хода восемьдесят тысяч гривен и пятьсот долларов, часть которых организаторы присвоили», — сообщили в пресс-службе.

«План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров», — сообщил начальник Аппарата Председателя СБУ. Он добавил, что из одного багажника получали транспаранты как на болгарском языке, так и украинские националистические.

«Благодаря четким действиям правоохранителей проплаченное шоу в Одессе не произошло, и российские каналы не получили красивой «картинки» о фейковых притеснениях национальных меньшинств», — заявили в пресс-службе.

Работники СБУ задержали координатора этой акции, специально прибывшего из Харькова. По информации СБ Украины, это должна была быть первая в Одесской области акция в ряду запланированных российскими спецслужбами провокаций. Акцент сделан на Одессе, но планируются подобные, в частности, в Харькове, Херсоне и Николаеве.

«Мы знаем, что главные провокации Кремль запланировал на первую половину мая. СБУ знает о них и не позволит дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества», — отметил А. Ткачук.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
16:53 19.04.2017
В четверг, 20 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:38 19.04.2017
«В Одесской области мошенники вымогают деньги от имени фискальной службы», — ГУ ГФС
16:23 19.04.2017
3,9 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе
15:36 19.04.2017
«По Одесской области завтра местами ожидается метель и налипание мокрого снега», — Гидрометцентр
15:09 19.04.2017
Молдова выделяет Одесской области 1,2 гектара земли для постройки временной объездной дороги


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.416