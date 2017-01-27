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Передано в суд дело о двойном убийстве на Марсельской
11:45 / 19.04.2017
ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в жестоком убийстве, совершённом в октябре 2016 года на ул. Марсельская в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской поддерживает государственное обвинение в суде в отношении гражданина РФ, подозреваемого в умышленном убийстве двух человек с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Во вторник, 18 апреля, прокуратура области направила обвинительный акт в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу.
В пресс-службе напомнили, что в октябре 2016 г. подозреваемый пришел к знакомой, которая проживала на ул. Марсельская с целью ограбления. Мужчина взял кухонный нож и нанес хозяйке и ее дочери многочисленные ранения, после чего похитил из квартиры все ценности — компьютерную технику, ювелирные изделия и деньги — на общую сумму почти 260 тыс. грн.
Досудебное расследование уголовном производстве по п. 1, 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.
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