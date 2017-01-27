Правоохранители проверяют информацию о минировании Апелляционного суда

10:33 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские проверяют информацию о минировании здания Апелляционного суда на ул. Гайдара, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По сообщению отдела, сегодня в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул. Гайдара заминировано.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой.

Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установление личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.