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Правоохранители проверяют информацию о минировании Апелляционного суда
10:33 / 19.04.2017
ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские проверяют информацию о минировании здания Апелляционного суда на ул. Гайдара, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По сообщению отдела, сегодня в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул. Гайдара заминировано.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой.
Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установление личности правонарушителя.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
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