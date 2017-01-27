Одесская полиция конфисковала у киевлянина 5 килограммов конопли

16:14 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители изъяли у проживающего в Одессе киевлянина большое количество наркотических средств и оборудования для его изготовления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, сотрудники Приморского отдела полиции в г. Одессе совместно с работниками Одесской местной прокуратуры №3 провели санкционированный обыск по месту жительства 25-летнего киевлянина. В ходе обыска были изъяты две стеклянные банки общим объемом 4 литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения (предварительно — каннабис) и зеленые растения в количестве 10 шт.

Также в квартире киевлянина обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронная ложка и 125 чистых полимерных пакетов.

Установлено, что указанное вещество правонарушитель выращивал в своей квартире с целью последующего сбыта. Изъятые при обыске вещественные доказательства направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.