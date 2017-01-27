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Двое мужчин осуждены за незаконное получение данных и подделку банковских карточек
14:31 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Два гражданина приговорены к двум годам лишения свободы с конфискацией техники и штрафу в 85 тыс. грн. за незаконное получение данных и подделку банковских карточек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого два гражданина приговорены к двум годам лишения свободы с конфискацией технических средств и штрафу в 85 тыс. грн.
Обвиняемые признаны виновными в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, приведшем к утечке информации, и в подделке платежных карточек по предварительному сговору (ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 УК Украины).
Установлено, что осужденные в феврале 2016 г. установили на территории Одессы замаскированные электронные устройства на картоприемник и окно для выдачи наличных банкоматов различных банков. В дальнейшем злоумышленники считывали данные магнитных полос платежных карточек, их ПИН-коды и переносили полученную информацию и дисконтные карты, макеты которых приобрели заранее.
В целом они изготовили около 20 поддельных платежных карточек для несанкционированных транзакций с ними.
В конце февраля прошлого года правоохранители пресекли противоправную деятельность и задержали преступников, предупредив незаконные операции со счетами клиентов различных банков.
Досудебное расследование осуществляли следователи Приморского райотдела милиции.
Обвинительный приговор вступил в законную силу.
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