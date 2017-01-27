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Более 2 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время празднования Пасхи
11:02 / 15.04.2017
ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15 и 16 апреля во время празднования православными христианами праздника Пасхи к обеспечению правопорядка на территории Одесской области будут привлечены более двух тысяч полицейских, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, 15 и 16 апреля православными христианами отмечается один из самых значимых для всех христиан праздник — Пасха. Всего в этот период к обеспечению правопорядка на территории Одесской области будут привлечены более двух тысяч полицейских.
В праздничную ночь в храмах и церквях будут проходить публичные религиозные мероприятия с участием большого количества людей. Пасхальные службы начнутся в 23:15 15 апреля и продлятся почти до вечера 16 апреля.
Полицией будут приняты все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения около каждого культового сооружения в городах и селах Одесской Области.
Правоохранители призывают граждане соблюдать требования действующего законодательства Украины и не нарушать общественный порядок. «Каждый правонарушитель будет привлечен к ответственности по всей строгости закона», — добавили в отделе.
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