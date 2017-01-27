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Полиция открыла уголовное дело по факту пожаров на 411-батарее
17:05 / 14.04.2017
ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители открыли уголовное производство по факту пожаров, уничтоживших несколько дачных домов на 411-батарее в г. Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
Как отметили в отделе, возгорания дачных домиков имели место ночью 11 и 13 апреля на причале в районе 411-й батареи. Предварительная причина пожаров — занесение огня извне.
Выездом на место происшествия установлено, что в результате первого пожара огнем были уничтожены 16 дачных домиков, а после второго возгорания — 10.
Следствием Киевского отдела полиции проводится досудебное расследование по уголовным производствам, зарегистрированным по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Принимаются меры, направленные на установление личности и задержание злоумышленников.
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