Полицейские области задержали водителя маршрутки, курившего марихуану перед очередным рейсом

15:54 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские области изобличили водителя маршрутки, который употреблял наркотики прямо на обочине дороги, готовясь ехать по своему маршруту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в ходе оперативно-профилактической отработки территории Лиманского района сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с работниками местного отдела полиции обнаружили 26-летнего одессита, употреблявший марихуану на обочине Старокиевского шоссе.

В ходе поверхностного осмотра у гражданина был обнаружен бумажный сверток с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану.

Выяснилось, что молодой человек является водителем маршрутного автобуса — он высадил пассажиров на конечной остановке и собирался ехать по маршруту повторно. Полицейские немедленно изъяли у него водительское удостоверение и сняли его с маршрута.

Также полицейские провели осмотр маршрутного автобуса, в салоне которого было обнаружено уже готовое для использования устройство для курения марихуаны и пять бумажных пакетов с наркотическим веществом общим весом около 50 граммов.

Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начато уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина отпущен под обязательство. Расследование продолжается.