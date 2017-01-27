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Полицейские области задержали водителя маршрутки, курившего марихуану перед очередным рейсом
15:54 / 14.04.2017
ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские области изобличили водителя маршрутки, который употреблял наркотики прямо на обочине дороги, готовясь ехать по своему маршруту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в ходе оперативно-профилактической отработки территории Лиманского района сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с работниками местного отдела полиции обнаружили 26-летнего одессита, употреблявший марихуану на обочине Старокиевского шоссе.
В ходе поверхностного осмотра у гражданина был обнаружен бумажный сверток с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану.
Выяснилось, что молодой человек является водителем маршрутного автобуса — он высадил пассажиров на конечной остановке и собирался ехать по маршруту повторно. Полицейские немедленно изъяли у него водительское удостоверение и сняли его с маршрута.
Также полицейские провели осмотр маршрутного автобуса, в салоне которого было обнаружено уже готовое для использования устройство для курения марихуаны и пять бумажных пакетов с наркотическим веществом общим весом около 50 граммов.
Изъятое направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начато уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчина отпущен под обязательство. Расследование продолжается.
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