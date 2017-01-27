Болградская полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать весь город

16:14 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Болградские правоохранители задержали 32-летнего жителя Киевской области, который вчера поздно ночью позвонил в полицию и сообщил, что взорвет город Болград, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в Измаильском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, 14 февраля в 23:20 в дежурную часть Болградского отделения полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что взорвет город Болград, после чего бросил трубку.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что данное сообщение сделал 32-летний житель Киевской области, который в настоящее время проживает в Болграде. Мужчина ранее судим за совершение грабежа и хулиганства — освободился из мест лишения свободы в октябре 2016 года.

Сотрудники полиции установили, что сначала мужчина позвонил по номеру «102» и сообщил адрес, где, по его мнению, незаконно торгуют спиртным. Однако, считая, что сотрудники полиции долго едут на вызов, он сообщил, что подорвет город Болград.

«Следственным отделом начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Мужчина задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказал начальник Болградского отделения Измаильского отдела полиции майор Сергей Зайков.

Досудебное следствие продолжается.