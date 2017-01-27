Взрывчатка в помещении Киевского райсуда не обнаружена

15:57 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе проверки поступившего анонимного сообщения каких-либо взрывчатых веществ и опасных предметов в здании Киевского райсуда Одессы не обнаружено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, при проверке анонимного сообщения о минировании Киевского районного суда на ул. Варненской, 3-Б, каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено.

Из помещения были эвакуированы 130 человек.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.