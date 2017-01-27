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Южный офис Госаудитслужбы в 2016 году помешал «отмыванию» 131 миллиона гривен
14:01 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Южный офис Госаудитслужбы в 2016 году не позволил злоумышленникам и коррупционерам «отмыть» 131 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник Южного офиса Госаудитслужбы Украины Олег Муратов сообщил сегодня, 15 февраля, на расширенном заседании коллегии ведомства.
Как отметил О. Муратов, Госаудитслужба в Одесской области стала активно сотрудничать с правоохранительными органами и доводить дела к досудебным расследованиям и криминальным делам. За прошлый год ревизоры Южного офиса Госаудитслужбы передали правоохранительным органам материалы 66 проверок, по которым начато 22 досудебных расследования, и вручили 4 письменных уведомления о подозрении в криминальных правонарушениях.
За нарушения финансовой дисциплины к административной ответственности привлечено 425 человек.
За нарушение финансово-бюджетной дисциплины применено 118 финансовых санкций в виде приостановки операций с бюджетными средствами.
В целом сотрудники Южного офиса Госаудитслужбы Украины в 2016 году пресекли легализацию 131 млн. грн. денежных средств.
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