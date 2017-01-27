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Полиция проверяет очередное сообщение о минировании Киевского райсуда
13:22 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет очередное сообщение о минировании Киевского районного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, «сегодня в 12:43, в полицию поступило сообщение о том, что взорвется Киевский районный суд, расположенный по ул. Варненской, 3-Б в г. Одессе».
В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.
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