Полиция проверяет очередное сообщение о минировании Киевского райсуда

13:22 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет очередное сообщение о минировании Киевского районного суда в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 февраля, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, «сегодня в 12:43, в полицию поступило сообщение о том, что взорвется Киевский районный суд, расположенный по ул. Варненской, 3-Б в г. Одессе».

В настоящее время следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.